"Это же пи*дец!": российская певица ошарашила сеть фото без трусов

7 мая 2019, 06:04

Артистка показала больше, чем фанаты хотели бы увидеть.

Бьянка
Бьянка показала крайне откровенные фото / instagram.com/biankarnb

Белорусская и российская певица Татьяна Липницкая, которая выступает под творческим псевдонимом "Бьянка", ошеломила поклонников смелыми фото в полуголом виде.

Артистка на своей странице в Instagram неожиданно выложила два сексуальных фото: на одном она позирует на кровати в красно-черном нижнем белье, повторив позу с клипа "Стиль собачки", а на другом фото она продемонстрировала фигуру в одной футболке без трусов, демонстрируя оголенные ягодицы.

"Утро бывает добрым. Всем позитива", - подписала снимок певица.

Подписчики пристыдили Бьянку, указав на то, что на ее страницу подписаны дети, которые не должны смотреть на такие горячие снимки.

"Это же пи*дец, вам так не кажется?", - написала julia_ganksta91.

"Да вообще уже потеряли стыд и достоинство", - отметила lenochkatolstyx.

"Вы трусы забыли надеть", - считает lyublyu_tsvety.

"Ну это уже слишком. Есть разница: когда красиво и сексуально, и когда пошло и вульгарно. Тут 2 вариант", - отметила mila_pliaskina.

Бьянка похвасталась фигурой в нижнем белье
Бьянка похвасталась фигурой в нижнем белье / instagram.com/biankarnb
Бьянка
Бьянка показала фото без трусов / instagram.com/biankarnb

Ранее в Украину не пустили Бьянку накануне концерта в Одессе. Отметим, что певица посещала Крым после его оккупации, и была внесена в "черный список" запрещенных в Украине артистов.

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