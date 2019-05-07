"Вызывайте экзорциста!": Maruv шокировала сеть странной позой на фото

Певица необычно анонсировала выход клипа на новую песню.
Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, озадачила поклонников необычной позой.
На своей странице в Instagram Анна Корсун показала снимок, который собрал более 28 тысяч лайков. Певица на фото позирует в бежевом комбинезоне с надписями и черной косухой, стоя в мостике на одной руке.
Таким необычным образом артистка анонсировала дату премьеры клипа на песню Mon Amour – он выйдет 17 мая.
Поклонники признались, что сперва не сразу поняли, где находятся руки и ноги певицы.
"В начале даже не понял, что да как", - написал ivan102tmz.
"Вызывайте экзорциста!", - отметила al_ya_odna.
"Не сразу понять, где рука, а где нога", - считает distrimarika.
"Сеанс экзорцизма", - поделился olegthe.
Ранее Maruv жестко обматерила МАУ за кражу вещей из ее багажа.