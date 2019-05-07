"Вызывайте экзорциста!": Maruv шокировала сеть странной позой на фото

Марув показала фото в необычной позе / instagram.com/maruvofficial

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, озадачила поклонников необычной позой.

На своей странице в Instagram Анна Корсун показала снимок, который собрал более 28 тысяч лайков. Певица на фото позирует в бежевом комбинезоне с надписями и черной косухой, стоя в мостике на одной руке.

Таким необычным образом артистка анонсировала дату премьеры клипа на песню Mon Amour – он выйдет 17 мая.

Поклонники признались, что сперва не сразу поняли, где находятся руки и ноги певицы.

"В начале даже не понял, что да как", - написал ivan102tmz.

"Вызывайте экзорциста!", - отметила al_ya_odna.

"Не сразу понять, где рука, а где нога", - считает distrimarika.

"Сеанс экзорцизма", - поделился olegthe.

Марув стоит в мостике на одной руке / instagram.com/maruvofficial

Ранее Maruv жестко обматерила МАУ за кражу вещей из ее багажа.