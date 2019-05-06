"Красотка": Роксолана Мерьем Узерли показала свою "маленькую Михримах"

Роксолана Мерьем Узерли показала свою "маленькую Михримах" / Instagram Мерьем Узерли

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, умилила своих поклонников новым фото.

Снимок всего за четыре часа набрал более 71 тысячи лайков.

Актриса выложила совместный снимок со своей дочерью Ларой. И восторженные комментарии поклонников не заставили себя долго ждать.

"Наша милая Хюррем и маленькая Михримах", – пишет vip.kikbaeva.

"Красавицы", – отмечает belkasteel. А maligina4085 пишет: "Лапочки".

"То чувство, что из-за этой кнопочки она перестала сниматься в Великолепном веке", – вспомнила ionanova_s.

"Вся в маму, красотка!" – уверена oksanabogachkina.

Отметим, что Ларе уже пятый год. Девочку Мерьем родила от своего бывшего возлюбленного, который, узнав о беременности актрисы, бросил ее.

Ранее Мерьем Узерли похвасталась глубоким декольте. Актриса покрасовалась в стильном платье.

Напомним, Меган Маркл родила первенца утром 6 мая 2019 года, малыш весит 3,200 килограмм.

Принц Гарри эмоционально отреагировал на рождение сына. Герцог Сассекский подчеркнул, что с именем малыша еще окончательно не определились.