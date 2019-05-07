До нижнего белья: Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019

Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala 2019 / Reuters

В понедельник состоялся роскошный аналог премии Оскар, но только в индустрии моды – Бал Института костюма музея Метрополитен Met Gala в Нью-Йорке.

Свой 24-й по счету, и 73-й в целом, бал, организовала главный редактор глянца Vogue Анной Винтур.

В этом году темой для бала стал Кэмп: заметки о моде. Задача для известных лиц модной и киноиндустрии - появиться на красной дорожке в образах, соответствующих к заявленной тематике. Так, дресс-код для знаменитостей – экстравагантные наряды на грани с гротеском, театральностью и самоиронией.

Кто-то из звезд лишь дополнил свой обычный образ для красной дорожки яркой помадой, или необычной прической, а кто-то и вовсе "ушел в отрыв", например, - Леди Гага устроила целое шоу с раздеванием на красной дорожке бала.

Леди Гага появилась в обьемном розовом платье / Reuters

Леди Гага выбрала для открытия бала многослойный наряд: сначала она появилась в платье цвета фуксии с огромным шлейфом и в сопровождении ассистентов в черных смокингах и с зонтами.

Позже стало ясно, зачем такая театральность - ассистенты помогли звезде раздеться, и присутствующие увидели помпезное черное платье.

Леди Гага под розовое платье надела черное / Reuters

Однако, на это перформанс Леди Гаги не закончился - ассистент вновь сорвал с нее черную ткань, и певица осталась в одном облегающем длинном розовом платье.

Леди Гага покрасовалась в облегающем платье / Reuters

Оскароносная певица затем, вовсе не стесняясь, лишилась и этого розового платья, сняв его с себя, и показав миру образ из черного нижнего белья со стразами, колгот в сетку и туфлях на огромных каблуках.

Леди Гага разделась до нижнего белья / Reuters

Певица, взобравшись на лестницу, смело позировала фотографам. Леди Гага сексуально изгибалась и делала все, чтобы привлечь внимание папарацци.

Леди Гага принимала пикантные позы / Reuters

Леди Гага смело позировала фотографам / Reuters

Осмелились составить конкуренцию такому перформансу лишь несколько знаменитостей. Так, невеста голливудского актера Орландо Блума певица Кэти Перри превратила свой наряд в канделябр.

Кэти Перри примерила образ канделябра / Reuters

Знаменитый певец и актер Джаред Лето и вовсе появился на красной дорожке с жуткой копией своей головы.

Джаред Лето пришел с копией своей головы / Reuters

Американский актер и музыкант, звезда Фантастических тварей Эзра Миллер стал одним из самых заметных гостей - он выбрал необычный наряд: брючный костюм с длинным шлейфом, и макияж с дополнительными пятью глазами: три на лбу, два - на щеках.

Эзра Миллер удивил гостей бала необычным образом / Reuters

К слову, составила конкуренцию Леди Гаге длиной шлейфа платья американская хип-хоп певица Карди Би. Певица подготовилась к Met Gala основательно: она выбрала красный наряд с необычной шапочкой с кристаллами и длинным шлейфом, которые ей помогали нести 4 помощника.

Карди Би поразила бал длиной шлейфа / Reuters

Ранее Кончита Вурст кардинально сменила имидж и засветила крупную татуировку на балу.