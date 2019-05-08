50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Звезда сериала Друзья 50-летняя актриса Дженнифер Энистон показала роскошную фигуру в новой фотосессии для американского журнала Harper's Bazaar.

Актриса стала героиней номера, и появилась на обложке глянца в черном платье от знаменитого бренда YSL с сексуальным вырезом на груди. Энистон также примерила платье в пайетки с глубоким декольте и пикантным вырезом. Сьемки проходили на пляже в Малибу.

Дженнифер в свои 50 вовсе не стесняется демонстрировать фигуру, которой могут позавидовать многие – она покрасовалась топлес в коротких кожаных шортах, прикрыв грудь рукой.

Ранее СМИ сообщили, что Дженнифер Энистон впервые станет мамой.