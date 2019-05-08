"Когда пися съела купальник": Глюкоза шокировала сеть эротичной позой

Глюкоза удивила сеть сексуальным фото / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) возмутила сеть откровенным фото в купальнике и вызвала бурные обсуждения.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, на котором позирует в смелом серебристом купальнике, который выгодно подчеркивает стройную фигуру артистки.

Однако не столько купальник возмутил фанатов – подписчики обратили внимание на достаточно откровенную позу Глюкозы. Фото было сделано снизу, и артистка смело отодвинула ногу в сторону, вызвав негодование поклонников.

"Лет этак через 25 - дети будут спрашивать "мама, это что за стриптиз?". Как отвечать будете, Глюкоза? Или будете как Мадонна все позорные фото стирать в инете!" - написала tanyaxalidova.

"Блин, красивая же, но зачем так писюху показала?" - считает natalia_kalibr.

"Очень жаль, Наташа, но купальник позорный и по форме, и по цвету, поза, к сожалению, не лучше. Просто безобразно", - отметила liubovpolekhina.

"Когда пися съела купальник", - поделилась aloisie.

Глюкоза похвасталась фигурой в купальнике / instagram.com/chistyakova_ionova

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