"Какая попа шикарная": Даша Астафьева покорила сеть фотосессией в нижнем белье

Даша Астафьева показала фото с новой фотосессии / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и актриса, бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева вызвала жаркую реакцию фанатов на снимки в нижнем белье.

На своей странице в Instagram 33-летняя знаменитость показала фото, на которых она позирует в нюдовом белье, демонстрируя шикарные изгибы тела.

Поклонники признались, что считают певицу очень сексуальной, и расхвалили ее стройную фигуру.

"Уф, очень сексуальная", - написал serhiy_huzennyi.

"Какая попа шикарная", - отметила ekaterina_klimenko86.

"Даша, вы секс во плоти", - расхвалила osaikovskaia.

"Чудесная фоточка, подчеркивает все плюсики красоты фигуры", - считает tori.nikka.

Даша Астафьева показала ягодицы на смелых фото / instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева покрасовалась сексуальными формами / instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева показала, как создавался ее откровенный портрет.