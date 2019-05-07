"Какая попа шикарная": Даша Астафьева покорила сеть фотосессией в нижнем белье

Певица взволновала поклонников полуголыми фото.
Украинская певица и актриса, бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева вызвала жаркую реакцию фанатов на снимки в нижнем белье.
На своей странице в Instagram 33-летняя знаменитость показала фото, на которых она позирует в нюдовом белье, демонстрируя шикарные изгибы тела.
Поклонники признались, что считают певицу очень сексуальной, и расхвалили ее стройную фигуру.
"Уф, очень сексуальная", - написал serhiy_huzennyi.
"Какая попа шикарная", - отметила ekaterina_klimenko86.
"Даша, вы секс во плоти", - расхвалила osaikovskaia.
"Чудесная фоточка, подчеркивает все плюсики красоты фигуры", - считает tori.nikka.
Ранее Даша Астафьева показала, как создавался ее откровенный портрет.