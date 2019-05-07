"Зачем выставлять голую жопу?": Надя Дорофеева в бикини нарвалась на завистливые комментарии

Надя Дорофеева показала сексуальное фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы Время и стекло Надя Дорофеева показала смелое фото с отдыха в Турции.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в черном раздельном купальнике, повернувшись к камере боком. Поклонники во всей красе смогли рассмотреть округлые ягодицы певицы и ее стройные идеальные ноги без намека на целлюлит.

"Хочу, чтоб каждый день своей жизни каждый старался быть счастливее, чем был вчера", - написала певица.

Мужская часть поклонников пришла в восторг от такого сексуального фото, а вот девушки решили пристыдить Надю, считая, что она "заразилась" привычкой выставлять фото попы от своей коллеги Насти Каменских.

"Классная попка, Надежда", - отметил svvarnitskyi.

"Попа как орех", - написал glukh_alex.

"Только зачем для этого выставлять свою голую жопу? В одежде Вы прекраснее", - считает anna_klim_enko.

"От Насти (Каменских) заразилась, ужас!", - отметила oksanasiurko.

Надя Дорофеева показала идеальную фигуру / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева похвалилась фигурой и показала сочную попку.