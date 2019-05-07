"Голая ж*па на весь мир": Полякова шокировала обнаженными фото из Египта

Оля Полякова решила продемонстрировать высший пилотаж эпатажности / Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Украинская певица Оля Полякова устроила очередную провокацию с публикацией абсолютно обнаженных фото в Сети.

"Ну, какое фото лучше? На каком-то сайте прочла, что Полякова не сможет повторить свое легендарно фото с Мальдив в Египте, ибо людей много! Ах, не надо меня провоцировать!" – подписала знаменитость откровенные снимки в Facebook.

На фотографиях, авторами которых выступила стилист Ольга Слонь, Полякова показала свою стройную фигуру во время принятия душа.

К фотографу певица повернулась спиной, поэтому поклонники могут рассмотреть в подробностях каждый сантиметр ее обнаженного тела. На втором снимке Полякова кокетливо повернулась в полуоборота, демонстрируя еще и грудь.

Поклонники бурно отреагировали на провокацию Поляковой в стиле ню. Ее пост стремительно начал набирать тысячи лайков и комментариев.

"Ну и нафига голая жопа на весь мир?", "Оля, будь оригинальной и повернись передом, твою попу уже все видели, неинтересно уже", "Оля вы популярны своими песнями. Зачем нам ваша ж*па? Дешевка"," Да, до чего народ опустился, одна выставила на показ ж*пу, другие ее обсуждают", "Идеальная... Молодец!!!! Вот так должна выглядеть мама двоих детей!", "А на концерте слабо так раздеться?", "Оля ты супер-красотка, обожаю тебя: талантище, и фигурка, и хозяйка, и мамочка, умничка", "Вообще умница! Ждем продолжение", - прокомментировали интернет-пользователи.

Напомним, ранее Полякова взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах.