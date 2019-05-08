Настя Каменских случайно засветила на видео голую попу: пикантное видео

Настя Каменских показала голое видео со сьемок клипа / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая 4 мая отметила свой 32-й день рождения, засветила на видео свои оголенные ягодицы.

Артистка поделилась на своей странице в Instagram в Insta Stories небольшим роликом со сьемок клипа на песню Обіцяю. Так, певица примерила образ знаменитой Венеры с картины Боттичелли.

Каменских позирует полностью обнаженной, прикрыв наготу тканью. Ассистенка певицы попыталась прикрыть ее ягодицы, но особо внимательные фанаты успели рассмотреть аппетитные формы Каменских.

Отметим, что в видео Каменских становится частью картин, которые считаются мировыми шедеврами, таким образом давая обещание любить вечно.

Она предстает в образах Мона Лизы, Фриды Кало, Олимпии из картины Мане, олицетворяет девушку с жемчужной сережкой Яна Вермеера, Леди Лилит Данте Габриэля Россетти, одну из богинь веселья и радости из картины Весна, богиню Венеру Боттичелли.

Клип NK на песню Обіцяю:

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