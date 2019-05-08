Моисеев вместе со стилистом Пугачевой выпустил трек с намеками на оральный секс

Борис Моисеев / Instagram

Известный российский скандальный поп-исполнитель Борис Моисеев, несмотря на перенесенный несколько лет назад тяжелый инсульт, выпустил новый трек - дуэт "Роттердам" Алишером (стилистом и дизайнером Аллы Пугачевой).

Текст песни (как, к слову, и предыдущего хита с участием Моисеева, трека "Я бальник" 2013-го) полон скабрезных и пошлых намеков на оральный секс.

"В Роттердам мы умчимся с тобою, а там/ Ты мне скажешь, себя я отдам(В Роттердам) В Роттердам(В Роттердам) В Роттердам(В Роттердам) В Роттердам", - вот так выглядит припев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Борис Моисеев открывает в аннексированном РФ Крыму школу танцев. До этого он рассказал, каким пластическим операциям подвергнет свое тело.