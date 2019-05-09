"Секси суперзвезда": Светлана Лобода произвела фурор в Сети снимками в леопардовом наряде

Светлана Лобода покрасовалась в леопардовом платье / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фотографии, на которых запечатлена в платье с глубоким декольте и высоким разрезом.

Артистка поделилась снимками на своей странице в Instagram и произвела фурор в Сети.

Исполнительница позировала в платье с леопардовым принтом, лежа на шезлонге возле бассейна. На фото в центре внимания оказались ее обнаженные ноги.

"…люди добрые, выйдите, пожалуйста, из бассейна, нужно пару фоток для инста сделать", — подписала снимки Лобода.

Фото за 23 часа собрали почти 134 тысячи лайков, их расхвалили ряд интернет-пользователей. "Секси суперзвезда...", — считает nursultan5240.

"Боже, мне аж жарко стало, кайф!" — написала kbobkova_. "Ох*енно быть ох*енной!!!" — поделилась мнением ttabva. "Желанная Лободуша!" — отметил baurzhandukenov.Читайте также"Развратница": Лобода полностью обнажилась перед камерой

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.

В конце апреля 2019-го СМИ писали, что организаторы европейский гастролей Лободы пытаются взыскать с певицы через суд десятки тысяч евро компенсации "за вред деловой репутации и финансовые потери".