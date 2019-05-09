Дженнифер Энистон сверкнула грудью на обложке глянца, опубликовано фото

Дженнифер Энистон покрасовалась для обложки глянца / Дженнифер Энистон

Американская актриса, звезда сериала Друзья 50-летняя Дженнифер Энистон позировала для обложки нового номера глянцевого журнала Harper's Bazaar.

На обложке Harper's Bazaar за июнь/июль 2019 года разместили снимок Энистон в платье, расшитом пайетками, и с глубоким декольте, в центре внимания оказаласть часть ее груди.

Также артистка покрасовалась для журнала в купальнике, в черном легком костюме, в строгом наряде и в шортах, но топлес.

"Я думаю, что наши тела прекрасны, и я думаю, что… чувствовать себя комфортно в них — независимо от того, какого вы возраста — важно…", — сказала актриса в интервью изданию.

Дженнифер Энистон покрасовалась для обложки глянца / harpersbazaar.com

Напомним, 16 февраля 2018 года Дженнифер Энистон официально объявила о своем разводе с американским актером, сценаристом, режиссером и продюсером Джастином Теру, у пары не было детей.