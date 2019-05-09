"Похорошела": Наталья Могилевская на отдыхе похвасталась грудью, опубликовано фото

Наталья Могилевская в Египте сверкнула грудью / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась фотографией с отдыха, на которой запечатлена в купальнике с очень глубоким декольте.

Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, он был сделан в одном из отелей Египта.

Исполнительница позировала, лежа на лежаке с распущенными волосами, в центре внимания оказалась обнаженная часть ее груди.

"…Спасибо морю и отдыху, у меня была возможность хорошо подготовиться к своему будущему тренингу в Харькове…", — подписала фото Могилевская.

Снимок за день собрал десятки тысяч лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей. "Я радуюсь, шикарно выглядишь, похорошела, отдых на пользу…", — написала luganova7. "Какая вы Богиня!!!...", — считает leria_d86. "Вы самая-самая!" — поделилась мнением _pretty_girl_daria_.

Наталья Могилевская в Египте сверкнула грудью / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская показала фотографию, на которой запечатлена без макияжа и с растрепанными волосами. Певица сопроводила снимок стихом российского поэта Александра Блока.

Напомним, в конце марта стало известно, что Могилевская переехала из Киева в Харьков. Артистка писала, что причина переезда — "непреодолимое притяжение".