Шэрон Стоун снялась топлес в 61 год: горячие фото

Голливудская актриса и модель Шэрон Стоун, звезда культового фильма Основной инстинкт снялась полуголой для июньского номера журнала Vogue Portugal.

61-летняя звезда примерила не только изысканные платья и показала невероятно стройные ноги, но и доказала, что она по-прежнему вне конкуренции.

Стоун позировала топлес, сидя на кожаном диване, а также показала обнаженную грудь, плавая в бассейне.

Актриса призналась, что ее физическая форма – результат не только усердных тренировок и правильного питания, но и походов к хирургу. Шэрон не скрывала, что делала подтяжку лица и груди.

Ранее Шэрон Стоун сексуально позировала для обложки глянца: опубликовано фото.