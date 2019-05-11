Шэрон Стоун снялась топлес в 61 год: горячие фото

11 мая 2019, 04:10

Модель засветила упругую грудь и стройные ноги.

  • Шэрон Стоун Vogue Portugal
  • Шэрон Стоун Vogue Portugal
  • Шэрон Стоун Vogue Portugal
  • Шэрон Стоун Vogue Portugal
  • Шэрон Стоун Vogue Portugal
  • Шэрон Стоун Vogue Portugal
  • Шэрон Стоун Vogue Portugal

Голливудская актриса и модель Шэрон Стоун, звезда культового фильма Основной инстинкт снялась полуголой для июньского номера журнала Vogue Portugal.

61-летняя звезда примерила не только изысканные платья и показала невероятно стройные ноги, но и доказала, что она по-прежнему вне конкуренции.

Стоун позировала топлес, сидя на кожаном диване, а также показала обнаженную грудь, плавая в бассейне.

Актриса призналась, что ее физическая форма – результат не только усердных тренировок и правильного питания, но и походов к хирургу. Шэрон не скрывала, что делала подтяжку лица и груди.

Ранее Шэрон Стоун сексуально позировала для обложки глянца: опубликовано фото.

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Шэрон Стоун
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