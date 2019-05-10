"Что вытворяет эта женщина!": Анна Седокова взбудоражила сеть сексуальным видео в бикини

Анна Седокова показала сексуальное видео с отдыха / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова вызвала бурную реакцию подписчиков пикантным видео с отдыха в Турции.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка крупным планом показала свою попу в бикини, которую недавно активно обсуждали пользователи сети из-за целлюлита.

На видео певица в сексуальном бикини прыгнула в бассейн, и продемонстрировала сочные ягодицы и пышную грудь в выигрышном свете.

"Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь", - подписала ролик артистка.

Поклонники засыпали Седокову комплиментами, признавшись, что не нашли и следа целлюлита на такой сочной фигуре.

"Я залипла. Не представляю, как мужчины выживут", - написала _amelie_k_.

"О каком целлюлите речь была? Почему толстая? Шикарная фигура. На минуточку, фигура мамы троих!", - отметила indirchikdolla.

"Что вытворяет эта женщина!", - удивилась by_therealefa.

"Бедные мужичины, в слюнях все сидят", - считает all_for_soul_.

Ранее Анна Седокова завела фанатов, с голой грудью облизав меч - опубликовано фото.