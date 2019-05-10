"Седокова, Maruv, Бумбокс и Камалия": в ДФС перечислили уклоняющихся от налогов украинских звезд

В ведомстве констатируют, что граждане Украины подают пример своим кумирам, однако те часто его игнорируют.
И.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов заявил, что по итогам 2018 года многие украинские звезды шоу-бизнеса и спорта "забыли" задекларировать свои доходы, указав в декларации мизерные цифры.
Чиновник сообщил в Facebook, что добросовестными налогоплательщиками стали Потап, Монатик, Тина Кароль, Олег Винник и Константин Меладзе, которые уплатили, как налоги, так и военный сбор. Звезды шоу-бизнеса работают как субъекты предпринимательской деятельности, однако не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками.
"Нередко вообще забывают, что являются такими же декларантами доходов, как и их зрители. Наверное, из-за слишком плотных графиков гастролей и тренировок. Или же – декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже - несколько гривен). Часто забывают про доходы, полученные за границей", – добавил Бамбизов.
По словам главы ГФС назвал тех, кто "забыл" уплатить налоги с концертов, которые состоялись за границей. Это Анна Седокова, Ани Лорак, Dzidzio, Камалия, Андрей Хлывнюк (Бумбокс), Позитив (Время и Стекло), Мария Яремчук, Амадор Лопес, Maruv, Tayanna и Александра Зарицкая (Kazka).
Бамбизов добавил, что граждане Украины по итогам года показали своим кумирам достойный пример того, как необходимо относится к уплате налогов.
Напомним, команда новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовила законопроект, позволяющий освободить владельцев ФОПов от выплаты ЕСВ, в случае, если их деятельность не осуществлялась.