"Седокова, Maruv, Бумбокс и Камалия": в ДФС перечислили уклоняющихся от налогов украинских звезд

В ГФС напомнили знаменитостям об уплате налогов / @SFSofUkraine

И.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов заявил, что по итогам 2018 года многие украинские звезды шоу-бизнеса и спорта "забыли" задекларировать свои доходы, указав в декларации мизерные цифры.

Чиновник сообщил в Facebook, что добросовестными налогоплательщиками стали Потап, Монатик, Тина Кароль, Олег Винник и Константин Меладзе, которые уплатили, как налоги, так и военный сбор. Звезды шоу-бизнеса работают как субъекты предпринимательской деятельности, однако не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками.

"Нередко вообще забывают, что являются такими же декларантами доходов, как и их зрители. Наверное, из-за слишком плотных графиков гастролей и тренировок. Или же – декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже - несколько гривен). Часто забывают про доходы, полученные за границей", – добавил Бамбизов.

По словам главы ГФС назвал тех, кто "забыл" уплатить налоги с концертов, которые состоялись за границей. Это Анна Седокова, Ани Лорак, Dzidzio, Камалия, Андрей Хлывнюк (Бумбокс), Позитив (Время и Стекло), Мария Яремчук, Амадор Лопес, Maruv, Tayanna и Александра Зарицкая (Kazka).

Бамбизов добавил, что граждане Украины по итогам года показали своим кумирам достойный пример того, как необходимо относится к уплате налогов.

Напомним, команда новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовила законопроект, позволяющий освободить владельцев ФОПов от выплаты ЕСВ, в случае, если их деятельность не осуществлялась.