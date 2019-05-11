"Неприлично счастливая": Леся Никитюк поделилась постельным фото в белье

Леся Никитюк позировала в постели в белье / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась фотографией, на которой запечатлена лежащей в кровати в нижнем белье.

Ведущая разместила снимок на своей странице в Instagram, за 21 час он собрал более 100 тысяч лайков.

На фото Никитюк позирует, лежа на подушке, она не полностью укрыта одеялом и можно рассмотреть ее нижнее белье. Также на кровати возле ведущей запечатлен букет цветов.

"Доброе утро, сони…", — подписала снимок телеведущая.

Фотографию расхвалили ряд интернет-пользователей. "Неприлично счастливая... Это после того, как..?", — поинтересовалась brav187. "Красивая очень", — считает lenochkamarakhovska. "Леся, Вы такая классная и позитивная", — поделилась мнением shindiapinam.

Леся Никитюк позировала в постели в белье / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк похвасталась снимком со стильной фотоссесии, на котором позирует, лежа в платье с перьями. На фото виден роскошный бюст ведущей.