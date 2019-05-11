Заметно постройневшая Волочкова сверкнула грудью в откровенном бикини

Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на Мальдивы / instagram.com/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова отправилась отдыхать со своим возлюбленным на Мальдивы. Знаменитость решила неожиданно улететь в теплые края, чтобы отметить не круглую дату отношений со своим мужчиной – пара вместе 7 месяцев и 10 дней.

43-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram показала фото и видео, на которых она предстала в купальниках в стиле "дорого-богато": со стразами, блестками, и усыпанными камнями. Балерина выбрала не только сверкающие топы пляжных нарядов, но и солнцезащитные очки.

К слову, балерина очень заметно похудела, и молчать о рецепте стройности не в ее правилах, поэтому Волочкова кокетливо поделилась своим секретом преображения.

"Мои любимые Мальдивы! Как же я с ними гармонична! Люди, я открыла комменты на минутку, чисто улыбнуться. Да, я правда, в хорошей форме. Просто любовь творит чудеса ! И работа над собой физическая ежедневная. А с моим любимым мы вместе уже 7 месяцев и 10 дней. Люблю тебя, дорогой!", - подписала фото балерина.

Анастасия Волочкова показала постройневшую фигуру / instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова опошлила юбилейный концерт Пугачевой неуместными шпагатами.