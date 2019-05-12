"Киса томная": Ирина Шейк покорила сеть селфи в нижнем белье

Ирина Шейк похвасталась стройной фигурой / instagram.com/irinashayk

Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэдли Купера, Ирина Шейк взволновала поклонников смелым фото в нижнем белье.

33-летняя знаменитость на своей странице в Instagram показала селфи в зеркале, на котором она позирует в красном комплекте нижнего белья, демонстрируя подтянутую загорелую фигуру.

Поклонники не скупились на лайки, это фото оценили в более, чем 400 тысяч "сердечек".

"Идеальное и красивое тело", - написала irishayk__.

"Вы прекрасны, своей красотой не уступаете ни одной 20-летней модели", - считает _han_bum.

"Киса томная", - отметил anton_sapron.

Ирина Шейк показала фигуру в нижнем белье / instagram.com/irinashayk

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