"Киса томная": Ирина Шейк покорила сеть селфи в нижнем белье

Модель показала идеальную фигуру.
Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэдли Купера, Ирина Шейк взволновала поклонников смелым фото в нижнем белье.
33-летняя знаменитость на своей странице в Instagram показала селфи в зеркале, на котором она позирует в красном комплекте нижнего белья, демонстрируя подтянутую загорелую фигуру.
Поклонники не скупились на лайки, это фото оценили в более, чем 400 тысяч "сердечек".
"Идеальное и красивое тело", - написала irishayk__.
"Вы прекрасны, своей красотой не уступаете ни одной 20-летней модели", - считает _han_bum.
"Киса томная", - отметил anton_sapron.
Ранее Ирина Шейк покрасовалась идеальными формами в мини-бикини.