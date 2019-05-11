Наталья Могилевская хвастанула попой на отдыхе, опубликованы фото и видео

11 мая 2019, 09:50

Певица покрасовалась на фоне пляжа в маечке и в купальнике.

Наталья Могилевская на отдыхе похвасталась попой
Наталья Могилевская в Египте похвасталась попой / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская показала фотографии и видеозапись с отдыха в Египте, на которых запечатлена в нижнем белье.

Артистка поделилась снимками и роликом на своей странице в Instagram, они собрали десятки тысяч лайков.

Исполнительница позировала в маечке и в купальнике на фоне пляжа, в центре внимания оказалась ее попа.

"…В любом возрасте можно выглядеть прекрасно, главное — желание и труд…", — отметила Могилевская.

Фото и видео, на которых запечатлена певица, по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Наташа, офигеть, как сексуально выглядишь)… Вдохновляешь!!!" — написала baeva.blog. "Походу, это перебор", — поделилась мнением irinar14. "Какая Вы невероятно женственная и красивая девушка", — считает _alenochka_vyacheslavovna.

  • Наталья Могилевская в Египте похвасталась попой instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  • Наталья Могилевская в Египте похвасталась попой instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  • Наталья Могилевская в Египте похвасталась попой instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  • Наталья Могилевская в Египте похвасталась попой Скриншот с видео на instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В среду на моем мастер-классе в Харькове я готовлюсь говорить на любую тему. Мне очень интересно встретиться с вами. Поговорим о любви к себе в моей интерпретации? Я смогла похудеть и #РодитьсяЗаново только после того, как простила свои несовершенства. Полюбила все свои таланты, с благодарностью к Вселенной, которая меня ими одарила. Легко сказать. Но каковы инструменты? Как именно этого достичь? В любом возрасте можно выглядеть прекрасно, главное - желание и труд. Я отправляюсь с тренинг-встречами по городам Украины с целью пробуждения желания жить и верить в себя, когда опустились руки. С целью поделиться опытом, как вернутся к жизни и #РодитьсяЗаново. Ждём всех 15 мая в РК "Мiсто" Харьков #могилевская #натальямогилевская #тренинг #довстречи #отдых #релакс #rixospremiumseagate #rixosmomments

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Ранее Наталья Могилевская поделилась снимком с отдыха, на котором запечатлена в купальнике с очень глубоким декольте. Певица позировала, лежа на лежаке с распущенными волосами, в центре внимания оказалась обнаженная часть ее груди.

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Наталья Могилевская Египет попа
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