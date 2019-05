Наталья Могилевская хвастанула попой на отдыхе, опубликованы фото и видео

В среду на моем мастер-классе в Харькове я готовлюсь говорить на любую тему. Мне очень интересно встретиться с вами. Поговорим о любви к себе в моей интерпретации? Я смогла похудеть и #РодитьсяЗаново только после того, как простила свои несовершенства. Полюбила все свои таланты, с благодарностью к Вселенной, которая меня ими одарила. Легко сказать. Но каковы инструменты? Как именно этого достичь? В любом возрасте можно выглядеть прекрасно, главное - желание и труд. Я отправляюсь с тренинг-встречами по городам Украины с целью пробуждения желания жить и верить в себя, когда опустились руки. С целью поделиться опытом, как вернутся к жизни и #РодитьсяЗаново. Ждём всех 15 мая в РК "Мiсто" Харьков #могилевская #натальямогилевская #тренинг #довстречи #отдых #релакс #rixospremiumseagate #rixosmomments

A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) on May 10, 2019 at 6:34am PDT