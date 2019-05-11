Наталья Могилевская хвастанула попой на отдыхе, опубликованы фото и видео

Певица покрасовалась на фоне пляжа в маечке и в купальнике.
Украинская певица Наталья Могилевская показала фотографии и видеозапись с отдыха в Египте, на которых запечатлена в нижнем белье.
Артистка поделилась снимками и роликом на своей странице в Instagram, они собрали десятки тысяч лайков.
Исполнительница позировала в маечке и в купальнике на фоне пляжа, в центре внимания оказалась ее попа.
"…В любом возрасте можно выглядеть прекрасно, главное — желание и труд…", — отметила Могилевская.
Фото и видео, на которых запечатлена певица, по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Наташа, офигеть, как сексуально выглядишь)… Вдохновляешь!!!" — написала baeva.blog. "Походу, это перебор", — поделилась мнением irinar14. "Какая Вы невероятно женственная и красивая девушка", — считает _alenochka_vyacheslavovna.
В среду на моем мастер-классе в Харькове я готовлюсь говорить на любую тему. Мне очень интересно встретиться с вами. Поговорим о любви к себе в моей интерпретации? Я смогла похудеть и #РодитьсяЗаново только после того, как простила свои несовершенства. Полюбила все свои таланты, с благодарностью к Вселенной, которая меня ими одарила. Легко сказать. Но каковы инструменты? Как именно этого достичь? В любом возрасте можно выглядеть прекрасно, главное - желание и труд. Я отправляюсь с тренинг-встречами по городам Украины с целью пробуждения желания жить и верить в себя, когда опустились руки. С целью поделиться опытом, как вернутся к жизни и #РодитьсяЗаново. Ждём всех 15 мая в РК "Мiсто" Харьков #могилевская #натальямогилевская #тренинг #довстречи #отдых #релакс #rixospremiumseagate #rixosmomments
Ранее Наталья Могилевская поделилась снимком с отдыха, на котором запечатлена в купальнике с очень глубоким декольте. Певица позировала, лежа на лежаке с распущенными волосами, в центре внимания оказалась обнаженная часть ее груди.