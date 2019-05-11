Наталья Могилевская хвастанула попой на отдыхе, опубликованы фото и видео

Наталья Могилевская в Египте похвасталась попой / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская показала фотографии и видеозапись с отдыха в Египте, на которых запечатлена в нижнем белье.

Артистка поделилась снимками и роликом на своей странице в Instagram, они собрали десятки тысяч лайков.

Исполнительница позировала в маечке и в купальнике на фоне пляжа, в центре внимания оказалась ее попа.

"…В любом возрасте можно выглядеть прекрасно, главное — желание и труд…", — отметила Могилевская.

Фото и видео, на которых запечатлена певица, по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Наташа, офигеть, как сексуально выглядишь)… Вдохновляешь!!!" — написала baeva.blog. "Походу, это перебор", — поделилась мнением irinar14. "Какая Вы невероятно женственная и красивая девушка", — считает _alenochka_vyacheslavovna.

Ранее Наталья Могилевская поделилась снимком с отдыха, на котором запечатлена в купальнике с очень глубоким декольте. Певица позировала, лежа на лежаке с распущенными волосами, в центре внимания оказалась обнаженная часть ее груди.