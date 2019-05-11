Ирина Шейк показала обворожительную фигуру в красном нижнем белье

Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk

Супермодель Ирина Шейк поделилась с подписчиками своего блога откровенным фото, на котором она позирует перед зеркалом в обольстительном красном нижнем белье.

"Мой любимый triangle бра", - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Соблазнительная Шейк позирует в красном белье от популярного итальянского бренда Intimissimi, представителем которого она является в течение последних лет.

Поклонники в комментариях оценили стройную фигуру 33-летней модели, похвалили ее идеальный пресс и подчеркнули, что ее супругу Брэдли Куперу очень повезло.

"Идеальное и красивое тело", "Повезло Брэдли Куперу", "Как богиня" - написали интернет-пользователи.

/ Фото: Instagram/Ирина Шейк

Напомним, ранее Шейк похвасталась стройной фигурой в купальнике от бренда Burberry.