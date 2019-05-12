"Богиня в плаще": Седакова "дала жару", снявшись в откровенном красном белье

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Известная поп-певица Анна Седокова (некогда участвовавшая в легендарном украинском герлз-бенде ВИА Гра) решила побаловать своих фанатов новым откровенным снимком.

На выложенном в социальную сеть Instagram снимке певица облачилась в откровенное красное белье с бахромой и чулки. На плечи себе Седокова кокетливо накинула черный плащ. К слову, менее, чем за сутки фото собрало 155 тысяч лайков.

Напомним, ранее Анна Седокова взбудоражила Сеть сексуальным видео в бикини, а также "завела" фанатов, с голой грудью облизав меч.