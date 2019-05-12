"Сисек нет": Бузова шокировала фанатов снимком в бикини

Ольга Бузова традиционно шокирует эпатажем / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова испугала поклонников откровенным снимком в купальнике.

"Кайф", - подписала исполнительница снимок в Instagram.

Певица прилетела на гастроли в город Тольятти, где в свободное время решила устроить фотосессию в бикини. Бузова позирует в томной позе, закинув руку за голову.

Поклонники не скрывали возмущения от чрезмерной худобы певицы и не скупились на гневные комментарии.

"Оля, вы хоть что-то кушаете?", "Неужели такие фигуры нравятся мужчинам?", "Торчащие ребра – это уже перебор", "Олечка, мне кажется, вас пора кормить насильно", "Даже фигуры нет и сисек", "Да, с сиськами совсем плохо" - пишет интернет-публика.

/ Фото: Instagram/buzova86

/ Фото: Instagram/buzova86

Ранее Ольга Бузова рассказала Собчак, как у нее обстоят дела с сексом.