Ни капли стыда: Эмили Ратаковски позировала для фото без нижнего белья

Модель показала голое фото.
Известная американская модель Эмили Ратковски порадовала поклонников голым фото.
Откровенным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На фото Эмили предстает в постели, прикрыв грудь пышными кудрями, а интимное место-одеялом.
Снимок набрал более миллиона лайков и тысячи восхищенных комментариев.
Отметим, что Ратаковски смело разделась после того, как побывала на главном модном событии 2019 года – Met Gala. На Балу Института костюма модель появилась в провокационном наряде от Dundas, демонстрируя оголенный живот, спину и часть груди.
Ранее Эмили Ратаковски похвалилась аппетитной попой в откровенном наряде.