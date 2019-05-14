Ни капли стыда: Эмили Ратаковски позировала для фото без нижнего белья

Ратаковски показала идеальное тело / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратковски порадовала поклонников голым фото.

Откровенным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На фото Эмили предстает в постели, прикрыв грудь пышными кудрями, а интимное место-одеялом.

Снимок набрал более миллиона лайков и тысячи восхищенных комментариев.

Отметим, что Ратаковски смело разделась после того, как побывала на главном модном событии 2019 года – Met Gala. На Балу Института костюма модель появилась в провокационном наряде от Dundas, демонстрируя оголенный живот, спину и часть груди.

Эмили Ратаковски покрасовалась голышом / instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски выбрала смелый наряд для Met Gala / instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски похвалилась аппетитной попой в откровенном наряде.