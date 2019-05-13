"Как же сексуально!": Наталья Могилевская похвасталась фигурой в полупрозрачном купальнике

Украинская певица Наталья Могилевская взорвала сеть смелой фотосессией на отдыхе в Египте.

Артистка поделилась снимками на своей странице в Instagram, они собрали более чем 20 тысяч лайков и сотни комментариев.

На фото Могилевская предстала в черном слитном купальнике, который в области груди практически оголял бюст певицы из-за полупрозрачной ткани.

Поклонники пришли в восторг от таких пикантных фото, расхвалив фигуру певицы.

"Фото отличные! Со вкусом!", - написала nataliostrovska.

"Красивое тело. Чуточку намека на эротику... Слегка, но как же сексуально! ", - отметил pavlyuchenko_unice.

"Шикарная женщина с отличной фигурой!", - считает ivmarinochka.

"Красивые фото, не вульгарные, тело ухоженное подтянутое, почему бы и не выставить такие фото", - расхвалила nastena_sv777.

Ранее Наталья Могилевская хвастанула попой на отдыхе, опубликованы фото и видео.