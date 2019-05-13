"У парней грудь больше": Ольга Бузова станцевала с полуголыми мужчинами

Певица похвасталась прессом и стройным телом.
Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, вновь нарвалась на критику из-за размера своего бюста.
Певица на своей странице в Instagram выложила видео, на котором она танцует в черном топе с двумя парнями с оголенным торсом.
Подписчики назвали видео "дешевой порнографией", и отметили, что размер груди у певицы даже меньше, чем у мужчин.
"То чувство, когда у парней грудь больше чем у тебя", - написала t.kostykov.
"Прям как дешевое порно", - заметила gf_mila.
"Ну вот что опять за порнография!? Стыд просто!", - считает razgadovaalbina.
"То чувство, когда у мужиков сиськи больше, чем у посерединке", - отметила elena_mitrajkovskaj.
Ранее Ольга Бузова шокировала фанатов снимком в бикини.