"У парней грудь больше": Ольга Бузова станцевала с полуголыми мужчинами

Ольга Бузова удивила сеть видео с мужчинами / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, вновь нарвалась на критику из-за размера своего бюста.

Певица на своей странице в Instagram выложила видео, на котором она танцует в черном топе с двумя парнями с оголенным торсом.

Подписчики назвали видео "дешевой порнографией", и отметили, что размер груди у певицы даже меньше, чем у мужчин.

"То чувство, когда у парней грудь больше чем у тебя", - написала t.kostykov.

"Прям как дешевое порно", - заметила gf_mila.

"Ну вот что опять за порнография!? Стыд просто!", - считает razgadovaalbina.

"То чувство, когда у мужиков сиськи больше, чем у посерединке", - отметила elena_mitrajkovskaj.

Ранее Ольга Бузова шокировала фанатов снимком в бикини.