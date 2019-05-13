"Потапу повезло!": Настя Каменских показала сочные формы в нижнем белье

Настя Каменских взволновала сеть новым фото / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая 4 мая отметила свой 32-й день рождения, взволновала своих поклонников смелым фото в нижнем белье.

Артистка поделилась на своей странице в Instagram снимком, который вызвал волну ажиотажа – Каменских похвасталась фигурой в нежном белом комплекте нижнего белья, который выгодно подчеркнул ее сочные формы. Образ Настя дополнила распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Поклонники считают, что Потапу, с которым артистке давно приписывают роман, очень повезло, ведь Настя обладает невероятно сексуальной фигурой.

"Потапу повезло!", - считает samyiy_sok.

"Эх, повезло Потапу", - отметил potapnastyakamensku.

"Это не женщина - это мечта!", - написала vlada.bolotna.

"Готовишься к свадьбе?", - поинтересовался alex_sedoy77.

Настя Каменских похвасталась фигурой в нижнем белье / instagram.com/kamenskux

Напомним, в СМИ просочилась информация, что Каменских и Алексей Потапенко сыграют свадьбу уже 23 мая, в четверг. После появления этой информации в пресс-службе певицы дали официальный ответ.

Кроме того, СМИ разузнали, кто же будет свидетельницей на свадьбе артистов.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились- Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.

Впервые подтвердил отношения Потап в феврале этого года на съемках шоу "Лига Смеха". Потапа пригласили на сцену, где задали прямой вопрос: "Мутишь с Настей Каменских?", на который рэпер дал утвердительный ответ.

Также астролог раскрыл, являются ли Потап и Настя Каменских парой.

Ранее Настя Каменских случайно засветила на видео голую попу: пикантное видео.