"Секс": Светлана Лобода хвастанула грудью, опубликовано фото

Светлана Лобода похвасталась грудью / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода поделилась фотографией, на которой запечатлена в брюках и в пиджаке, надетом на лифчик.

Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, менее чем за час он собрал более 20 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в костюме, полулежа на кресле, в центре внимания оказалась обнаженная часть ее груди.

"Перерыв на кофе…", — подписала фото Лобода.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Секс", — написал anatoly.shamonov. "Ооочень крутая", — считает goddessv3tlanaa. "Какой размер обуви?" — спросила madoka_ilez.

Светлана Лобода похвасталась грудью / instagram.com/lobodaofficial

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.

В конце апреля 2019-го СМИ писали, что организаторы европейский гастролей Лободы пытаются взыскать с певицы через суд десятки тысяч евро компенсации "за вред деловой репутации и финансовые потери".