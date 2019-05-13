Бывшая солистка Serebro откровенно рассказала о сексе втроем

Ольга Серябкина / Instagram

Ольга Серябкина, прославившаяся участием в девичьем поп-трио Serebro, недавно начавшая сольную карьеру, разоткровенничалась в интервью на интимные тема.

По словам певицы, она бы не отказалась заняться сексом на публике или в общественном месте. "Если вы пара — то почему нет. Не вижу в этом ничего плохого. Но только при условии, что это не нарушает комфорт окружающих", - цитирует Серябкину портал People Talk.

Кроме того, певица рассказала, что однажды ей пришлось участвовать в свидании "на троих".

"Мне очень нравился парень, поэтому, когда он пригласил меня на свидание, я сразу согласилась. В животе летают бабочки, в голове куча мыслей, и накрывает приятное волнение. Но когда я пришла на встречу, то увидела, что он взял с собой друга. Я до сих пор не поняла, зачем это было. Может, он так чувствовал себя увереннее. Не знаю. Но это испортило абсолютно все", — заявила певица.

Напомним, ранее Серябкина полностью обнажилась для глянца, а также оголила грудь на своем сольном концерте.