"Она беременна": благодаря сексуальному платью поклонники "раскрыли" секрет Роксоланы Мерьем Узерли

У видео уже более 65 тысяч лайков.
Турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся ролью Роксоланы в сериале Великолепный век, поразила поклонников шикарным нарядом.
Актриса похвасталась новым видео, на котором она пританцовывает под зажигательную музыку в сексапильном золотистом платье. Пышная шифоновая юбка красиво разлетается, когда Мерьем беззаботно кружится на подиуме, а лиф платья выгодно подчеркивает грудь красотки.
Многие поклонники актрисы оценили ее шикарный наряд.
"Красоточка, а платье какое красивое", – пишет mz_nadean.
"Платье шикарное, как и Мерьем", – отмечает anokhina8598.
А кое-кто даже умудрился разглядеть под платьем животик актрисы, заподозрив ее в интересном положении.
"Почему-то кажется, что она беременна", – поделилась своей теорией caxap_2013.
Ранее Мерьем Узерли кокетливо приспустила платье и показала аппетитные формы. Актриса поделилась чувственным фото.
Перед этим Мерьем Узерли показала свою "маленькую Михримах". Снимок набрал более 71 тысячи лайков.