"Она беременна": благодаря сексуальному платью поклонники "раскрыли" секрет Роксоланы Мерьем Узерли

14 мая 2019, 08:54

У видео уже более 65 тысяч лайков.

Мерьем Узерли
Поклонники обсуждают беременность Роксоланы Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся ролью Роксоланы в сериале Великолепный век, поразила поклонников шикарным нарядом.

Актриса похвасталась новым видео, на котором она пританцовывает под зажигательную музыку в сексапильном золотистом платье. Пышная шифоновая юбка красиво разлетается, когда Мерьем беззаботно кружится на подиуме, а лиф платья выгодно подчеркивает грудь красотки.

Многие поклонники актрисы оценили ее шикарный наряд.

"Красоточка, а платье какое красивое", – пишет mz_nadean.

"Платье шикарное, как и Мерьем", – отмечает anokhina8598.

А кое-кто даже умудрился разглядеть под платьем животик актрисы, заподозрив ее в интересном положении.

"Почему-то кажется, что она беременна", – поделилась своей теорией caxap_2013.

Ранее Мерьем Узерли кокетливо приспустила платье и показала аппетитные формы. Актриса поделилась чувственным фото.

Перед этим Мерьем Узерли показала свою "маленькую Михримах". Снимок набрал более 71 тысячи лайков.

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Мерьем Узерли
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