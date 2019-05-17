Оголенные тела и жаркие поцелуи: Maruv представила горячий клип на песню Mon Amour

Марув представила новый клип / twitter.com/MaruvOfficial

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, презентовала новый клип на песню Mon Amour, созданную с швейцарским диджеем и музыкальным продюсером Mosimann.

Ролик появился на официальном YouTube-канале певицы.

В видеоработе певица предстает в двух смелых образах: телесном комбинезоне с надписями по всему наряду с текстом песни и черном латексном костюме, полностью закрывающем все тело.

Полуголые парни и сексуально одетые девушки добавляют клипу особой пикантности.

Ранее Maruv шокировала сеть странной позой на фото.