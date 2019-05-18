Пышная грудь и точеная талия: Тина Кароль свела с ума фанатов вызывающим фото

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol)

Эпатажная украинская певица Тина Кароль обожает удивлять своих воздыхателей в Сети чувственными фотографиями. На новом снимке артистка ошеломила поклонников элегантным нарядом и пронзительным взглядом.

Тина Кароль позирует перед камерой в черном платье на бретельках и с оборками спереди, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь и точеную талию.

Дополнили образ фирменная красная помада и роскошные кудри знаменитости, красиво разбросанные по плечам. Кароль позирует, стоя спиной к окну, и томно глядя в объектив.

Фото сразу собрало массу лестных комментариев. "Икона стиля", "женщина-вамп", "обворожительная и магическая", - не скупятся на похвалу поклонники поп-исполнительницы.

Ранее Тина Кароль хвастанула грудью, опубликовано фото.

Также ранее украинская певица Тина Кароль завела сеть сексуальным фото.