"Секси леди": Настя Каменских покрасовалась в деловом образе и поделилась планами на лето

Настя Каменских позировала в деловом образе / instagram.com/kamenskux

Украинская поп-певица Настя Каменских (псевдоним NK) показала фотографию, на которой запечатлена в деловом образе и поделилась, что обещает сделать за лето.

Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал более 70 тысяч лайков.

Исполнительница позировала с распущенными волосами в белом костюме с ноутбуком в руках, сидя на белом стуле.

Также Каменских поделилась, что обещает за лето, в частности, прочесть три книги на иностранных языках, которыми владеет, посетить концерт одного из любимых исполнителей, заняться йогой, "создать еще один хит на иностранном языке, который покорит слушателей у нас и за океаном".

Ряд интернет-пользователей похвалили фото певицы. "Н.К. — секси леди", — написал sergeizhezhulov. "Ты невероятная", — считает sssssssadnesssssss. "Вот это твой лучший образ, поверь мне на слово… Замечательная!" — поделился мнением zaknovic.

Настя Каменских позировала в деловом образе / instagram.com/kamenskux

Ранее СМИ писали, что Настя Каменских 23 мая выйдет замуж за продюсера, автора и исполнителя песен Алексея Потапенко (Потап). В пресс-службе Каменских прокомментировали информацию о свадьбе, сказав, что в личной жизни певицы все хорошо, и это главное, что нужно знать ее поклонникам.