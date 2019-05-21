"Пипец что происходит": Лобода в новом клипе танцует на столе

Светлана Лобода традиционно в новом клипе намерена шокировать публику / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода решила заинтриговать поклонников тизером к клипу на песню Пуля-дура.

Ролик появился на официальной странице звезды в Instagram и на YouTube-канале и сразу собрал массу восторженных отзывов.

В коротком видео Лобода предстает перед зрителями в нескольких откровенных образах. Певица станцевала в очень коротком мини-платье на столе и позировала в длинном пальто и широкополой шляпе возле большого креста.

Лобода появится в клипе и в образе скелета с соответствующим макияжем. Зрители увидят и другие эпатажные элементы – пистолеты, хлысты, змей, откровенные движения. К слову, Лобода для нового клипа трансформировалась из блондинки в брюнетку.

Ранее Светлана Лобода поделилась фотографией, на которой запечатлена в брюках и в пиджаке, надетом на лифчик. Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, менее чем за час он собрал более 20 тысяч лайков.