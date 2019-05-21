"Пипец что происходит": Лобода в новом клипе танцует на столе

21 мая 2019, 18:17

Исполнительница решила проявить максимум эпатажа.

Светлана Лобода
Светлана Лобода традиционно в новом клипе намерена шокировать публику / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода решила заинтриговать поклонников тизером к клипу на песню Пуля-дура.

Ролик появился на официальной странице звезды в Instagram и на YouTube-канале и сразу собрал массу восторженных отзывов.

В коротком видео Лобода предстает перед зрителями в нескольких откровенных образах. Певица станцевала в очень коротком мини-платье на столе и позировала в длинном пальто и широкополой шляпе возле большого креста.

Лобода появится в клипе и в образе скелета с соответствующим макияжем. Зрители увидят и другие эпатажные элементы – пистолеты, хлысты, змей, откровенные движения. К слову, Лобода для нового клипа трансформировалась из блондинки в брюнетку.

Ранее Светлана Лобода поделилась фотографией, на которой запечатлена в брюках и в пиджаке, надетом на лифчик. Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, менее чем за час он собрал более 20 тысяч лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Светлана Лобода тизер клип
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:25
Главные новости 21 мая: дата выборов в Раду и истерика Ляшко
18:17
"Пипец что происходит": Лобода в новом клипе танцует на столе Видео
18:13
Зеленский призвал Парубия срочно созвать Раду: чего хочет президент
17:51
Не приехав на инаугурацию Зеленского, президент Польши совершил ошибку - Gazeta Wyborcza
17:43
Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов
17:35
Конструкторы и ракетчики: США расширили санкции против России
17:29
"Близки к завершению": советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте
17:28
Франция не пригласила Зеленского и Путина на празднование в Нормандию
17:26
Шахтер – Динамо: прогнозы на матч, где смотреть, мнения экспертов и ставки букмекеров
17:03
Зеленский анонсировал встречу с Порошенко
16:49
Выборы в Раду: социолог объяснила, у кого Вакарчук отберет голоса
16:20
"Из ближайшего окружения": советник Зеленского рассказал о новом главе АП
16:10
Самый богатый губернатор Украины подал в отставку
15:59
5 лет назад нам тоже обещали: Кучма дал совет Зеленскому
15:25
Ливни, шквалы и град: синоптик назвал единственный регион Украины, где не будет дождей
15:03
Это не поможет Украине: у Путина раскритиковали призывы Зеленского к усилению санкций
14:33
Зеленский озвучил главную причину роспуска Рады
14:29
В "Энергорынке" заявили о готовности способствовать запуску оптового рынка электроэнергии
14:06
Первые шаги Зеленского: политолог назвал горящие задачи президента
14:02
Уволенный глава КСУ подал иск, чтобы вернуть себе должность
13:30
Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку
13:16
Досрочные выборы в Раду: депутаты назвали дату
13:06
В ГБР начали расследование о возможной госизмене Порошенко
12:38
СМИ узнали о "метаниях" в партии Порошенко из-за поста премьера
12:36
Полторак поговорил с Зеленским и сделал важное заявление
12:19
Вход свободен: Зеленский открыл ворота на Банковой
12:01
"Квартирное" дело Аллерова: экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО
11:58
"Ни рыба, ни мясо", или Почему Вакарчук опоздал с походом в политику мнение
11:45
Нардеп назвал возможного нового главу МИД Украины
11:38
Ляшко устроил истерику на встрече с Зеленским
11:35
Бурбак принес на консультации к Зеленскому Конституцию
11:25
Роспуска Рады не будет: политолог объяснил политический маневр Зеленского
11:05
"Ездил по паспорт РФ с любовницей": стали известны подробности встречи Пушилина с Сурковым
11:01
Ляшко закосил под Слугу народа и пересел на велосипед
10:54
Показательное выступление: зачем Гройсман подал в отставку и чем это грозит Украине
10:50
Зеленский получил уникальный шанс мнение
10:42
Роспуск парламента: к Зеленскому на Банковую пришли главы фракций
10:21
Курс валют на 21 мая: доллар и евро серьезно просели
10:16
Полторак пришел на ковер к Зеленскому
10:01
Выбросьте это из головы: килограмма больше не существует
09:50
Почему Зеленский обречен на войну с украинскими элитами мнение
09:46
На кону новый транш: миссия МВФ приехала в Украину для оценки реформ
09:26
В Украине началось ВНО-2019: график проведения, что нельзя с собой брать и когда будут результаты
08:50
Власти США пошли на уступки Huawei
08:43
Сели в лужу: Посольство Украины в США допустило грубый ляп
08:30
Почему инаугурация Зеленского была беспрецедентной мнение
08:20
Вакарчук раскрыл спонсоров своей партии Видео
08:18
Гройсман обратился к Зеленскому с просьбой
07:55
"Офигеть, как крутит": на Буковине бушевал мощный смерч, опубликовано видео Видео
07:27
Лжепророк: в чем главное отличие Вакарчука от Зеленского мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять