"Грудь маленькая": Надя Дорофеева покрасовалась в ультракоротких шортах

22 мая 2019, 08:20

Певица позировала на вечеринке, сидя на столе.

Надя Дорофеева — Надя Дорофеева на вечеринке позировала в ультракоротких шортах
Надя Дорофеева на вечеринке позировала в ультракоротких шортах / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица, участницы группы Время и Стекло Надя Дорофеева показала фотографию с неоновой вечеринки по случаю юбилея ее коллеги по группе Алексея Завгороднего (Позитив).

Артистка сфотографировалась в ультракоротких шортах, в маечке с глубоки декольте, разместила снимок на своей странице в Instagram и собрала много лайков.

Исполнительница позировала, сидя на столе. Снимок по-разному прокомментировали интернет-пользователи.

В частности, a.r.t.u.r._.k.l.i.m.o.v отметил, что у певицы "грудь маленькая". "Вау! Крутяк…", — написала kate.mihalevich. "…Очень сексуальная", — считает mikola.do. 

Надя Дорофеева — Надя Дорофеева на вечеринке позировала в ультракоротких шортах
Надя Дорофеева на вечеринке позировала в ультракоротких шортах / instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, 19 мая  Алексею Завгороднему исполнилось 30 лет. Ранее Надя Дорофеева показала фото с отдыха в Турции, на котором запечатлена в бикини, и нарвалась на завистливые комментарии.

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Надя Дорофеева Алексей Завгородний
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