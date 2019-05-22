"Грудь маленькая": Надя Дорофеева покрасовалась в ультракоротких шортах

Надя Дорофеева на вечеринке позировала в ультракоротких шортах / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица, участницы группы Время и Стекло Надя Дорофеева показала фотографию с неоновой вечеринки по случаю юбилея ее коллеги по группе Алексея Завгороднего (Позитив).

Артистка сфотографировалась в ультракоротких шортах, в маечке с глубоки декольте, разместила снимок на своей странице в Instagram и собрала много лайков.

Исполнительница позировала, сидя на столе. Снимок по-разному прокомментировали интернет-пользователи.

В частности, a.r.t.u.r._.k.l.i.m.o.v отметил, что у певицы "грудь маленькая". "Вау! Крутяк…", — написала kate.mihalevich. "…Очень сексуальная", — считает mikola.do.

Надя Дорофеева на вечеринке позировала в ультракоротких шортах / instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, 19 мая Алексею Завгороднему исполнилось 30 лет. Ранее Надя Дорофеева показала фото с отдыха в Турции, на котором запечатлена в бикини, и нарвалась на завистливые комментарии.