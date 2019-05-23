Тина Кунаки показала пышную грудь крупным планом

Тина Кунаки / Instagram tinakunakey

Молодая жена французского актера Венсана Касселя, 22-летняя Тина Кунаки, опубликовала очень горячее селфи в соцсетях, решив похвастаться соблазнительными формами.

Через месяц после родов Тина Кунаки продолжает радовать фанатов пикантными снимками. Даже во время беременности она согласилась на фотосессию полуобнаженной, и выкладывала пикантные фото весной. Сейчас же она оригинально призналась в любви мужу.

На фото девушка лежит в гамаке в летнем красном сарафане с открытым верхом, и соблазнительно смотрит в камеру. Разрез платья выгодно демонстрирует ее шикарную грудь, и оставляет фанатам место для фантазий.

Тина Кунаки вместе с Венснаном Касселем с зимы 2017 года. Разница в 31 год не составляет проблем для влюбленных, и они регулярно проводят время вместе, а девушка часто делится пикантными фото с признаниями в любви мужу. В апреле 2019 Тина родила первенца – дочку Амазони.