Свадьба года: бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских

Ирина Горовая поздравила бывшего мужа со свадьбой / Instagram

Ирина Горовая, бывшая супруга певца и продюсера Потапа, которая после развода поддерживает с ним хорошие дружеские отношения, поздравила рэпера со свадьбой.

В своих Instagram Stories Горовая опубликовала фрагменты из нового клипа ПТП Константа, в котором репер признается в любви своей невесте Насте Каменских.

Видео продюсер сопроводила короткой подписью: "Поздравляю, ребята!"

Потап женится на Каменских/ instagram.com/gorovaya_irina

Отметим, три года назад шоу-бизнес огорошила новость о разводе Потапа. Потап и Ирина Горовая заявили, что развелись еще два года назад, то есть в 2014 году, и что пара не живет вместе уже 5 лет, то есть с 2011 года.

Слухи о том, что в браке Потапа и Ирины Горовой не все так гладко, ходили уже не один год. Артисту постоянно приписывали роман с Настей Каменских и вовсю писали, что на Ирине он больше не женат. Супруги редко публиковали совместные снимки и еще реже появлялись вместе на светских мероприятиях. Хотя Потапу и бывшей жене Ирине удалось сохранить сохранить дружеские отношения и продолжать вместе работать.

Отметим, что 23 мая, продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) официально признал, что у него роман с его экс-коллегой Настей Каменских.

Напомним, ранее бывшая жена украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, рассказала о знакомстве, семейной жизни, разводе и совместной работе после него.

Также ранее в СМИ просочилась информация, что Каменских и Алексей Потапенко сыграют свадьбу уже 23 мая, в четверг. После появления этой информации в пресс-службе певицы дали официальный ответ.

Кроме того, СМИ разузнали, кто же будет свидетельницей на свадьбе артистов.