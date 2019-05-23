"Секси": Дорофеева с мужем выбрали стильные образы на свадьбу Каменских

Дорофеева и Дантес стильно оделись на свадьбу Потапа и Насти / https://www.instagram.com/vladimirdantes/

Солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева и ее муж, певец Владимир Дантес показали подписчикам своего блога свой стиль, который они выбрали для посещения нашумевшей свадьбы Потапа и Насти Каменских.

"Готов", - подписала Дорофеева снимок в Instagram.

Певица выбрала для особого мероприятия своего продюсера серое платье в бельевом стиле и оверсайз жакет. Дополняют образ туфли на высоком каблуке с завязками. Дорофеева сделала весьма яркий макияж и хаотическую укладку. Завершило праздничный луук нежное украшение на шее.

Дантес выбрал черный костюм свободного кроя с укороченными брюками, который надел на белую футболку, дополнив образ массивными белыми кроссовками на высокой подошве.

Супруги нежно держались за руки и излучали счастье.

"Секси", "На свадьбу Потапа и Насти собрались", "Какие вы супер красивые", "Очень крутые", "Красивая пара", Огонь", - написали пользователи в комментариях к фотографии.

/ Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Сегодня, 23 мая, Потап и Настя Каменских играют свадьбу. Артисты уже не скрывают, что они – счастливая пара, которая длительное время скрывала свои нежные чувства от посторонних глаз.