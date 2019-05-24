"Садомазо на полянке": Светлана Лобода покрасовалась в кожаном лифчике

Певица показала откровенный наряд.
Украинская певица Светлана Лобода удивила подписчиков откровенным образом.
Артистка на своей странице в Instagram показала фото, на котором она запечатлена на фоне полевых растений. Образ для снимка Лобода выбрала довольно провокационный – черный кожаный бюстгальтер и высокие трусы с кожаным ремнем.
"Guten Morgen", - пожелала артистка доброго утра поклонникам.
Подписчики остались в восторге от фото, расхвалив не только ее фигуру, но и наряд, который вызвал сексуальные ассоциации.
"Какое вкусное тело, ммм", - написал shepordd.
"Плетки только не хватает!", - считает nofaceland.
"Фигура нереальная", - отметила j.dmitruk.
"Садомазо на полянке намечается", - пошутил magomed_omarov10.02.88.
Ранее Светлана Лобода в новом клипе танцует на столе.