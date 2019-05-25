"Голая женщина": Екатерина Варнава показала фото без одежды

Варнава похвасталась откровенным фото / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава порадовала поклонников сексуальным фото.

На своей странице в Instagram ведущая показала снимок, на котором покрасовалась голышом, прикрыв наготу лишь широкополой шляпой.

"Солнечный круг. Небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал... угадай ктааа?!", - подписала фото ведущая.

Поклонники восхитились стройной фигурой Варнавы, и оставили ей десятки комплиментов.

"Кто бы мне такие ноги нарисовал! Фото огонь!", - написала sonyabelovarodina.

"Эх бы!!! Уронила Катя шляпу!", - отметил chupryninoleg.

"Голая женщина, водка, мангал-это отец ему помогал", - пошутила svetlanavladimirovna121.

Екатерина Варнава показала голое фото / instagram.com/kativarnava

Ранее Екатерина Варнава покрасовалась в мини-платье с глубоким декольте.