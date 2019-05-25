"Голая женщина": Екатерина Варнава показала фото без одежды

Ведущая показала свои длинные ноги.
Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава порадовала поклонников сексуальным фото.
На своей странице в Instagram ведущая показала снимок, на котором покрасовалась голышом, прикрыв наготу лишь широкополой шляпой.
"Солнечный круг. Небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал... угадай ктааа?!", - подписала фото ведущая.
Поклонники восхитились стройной фигурой Варнавы, и оставили ей десятки комплиментов.
"Кто бы мне такие ноги нарисовал! Фото огонь!", - написала sonyabelovarodina.
"Эх бы!!! Уронила Катя шляпу!", - отметил chupryninoleg.
"Голая женщина, водка, мангал-это отец ему помогал", - пошутила svetlanavladimirovna121.
Ранее Екатерина Варнава покрасовалась в мини-платье с глубоким декольте.