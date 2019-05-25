"Наконец-то лифчик сняла": Анна Седокова взволновала сеть смелым фото топлес

25 мая 2019, 06:33

Певица показала, чем ее наградила природа.

Анна Седокова
Анна Седокова похвасталась смелым фото / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова вновь похвасталась аппетитными формами.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала снимок, на котором она запечатлена в полуобороте, одетая лишь в джинсы.

"Идеальные джинсы, как идеальный мужчина. Ты узнаешь его сразу", - подписала фото певица.

Поклонники порадовались такому откровенному снимку, и посчитали, что артистке стоит бросить карьеру певицы и стоит сниматься в порнофильмах.

"Наконец-то лифчик сняла, а вот если бы трусы…", - написал dimashpkhno.

"Мда... на такой попе любые джинсы становятся идеальными", - отметил wassya2017.

"Скоро она в порнухах будет сниматься, походу уже готовится", - считает muhammad_06_98.

Анна Седокова
Анна Седокова похвасталась попой и покрасовалась топлес / instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова "дала жару", снявшись в откровенном красном белье.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Анна Седокова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:33
"Наконец-то лифчик сняла": Анна Седокова взволновала сеть смелым фото топлес
06:01
День филолога 2019 – от традиций до поздравлений Фото
05:24
Стало известно, почему люди любят смотреть на чужие страдания
04:49
"Камнепад и сильный пожар": волонтер рассказал о серьезных потерях боевиков "ЛНР"
04:06
Прут без тормозов: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых смелось кипит в крови
03:10
В сибирской деревне нашли "брата" советского пришельца Алёшеньки
02:01
Kiss в Киеве: все, что нужно знать о концерте Видео
01:13
"Голая женщина": Екатерина Варнава показала фото без одежды
00:27
Названы пять признаков сексуального эгоизма
24 мая, пятница
23:55
Зеленский обсудил с главой Нацбанка вопросы сотрудничества Украины с МВФ
23:25
В Италии нацгвардейцу Маркиву светит 17 лет тюрьмы
22:52
Катастрофический паводок на западе Украине: Зеленский подписал указ о неотложных мерах
22:20
Климкин рассказал, как Лавров пытался спаивать его водкой на переговорах в Минске
21:51
В ЦИК приняли решение о календарном плане организации и проведения досрочных выборов Рады
21:20
Конфликт в ПЦУ: Филарет разглядел "промосковские силы" вокруг Епифания
20:45
"Баба с воза": Ляшко заявил о выходе Мосийчука из Радикальной партии
20:20
"Грандиозная мистификация": Трамп оценил украинский след в деле о вмешательстве РФ в выборы
19:55
"Взлетит гривна, уволят людей": в НБУ напугали украинцев страшилкой о финансовом кризисе
19:28
Наполи предложил за хавбека сборной Украины 15 млн евро - СМИ
19:03
Россия перекрыла транзит автогаза из Казахстана в Украину
18:30
У Зеленского прояснили вопрос о переезде офиса президента с Банковой
18:24
Епифаний не смог убедить Филарета, что киевский патриархат умер
18:10
"По залету?": Настю Каменских заподозрили в беременности Видео
17:50
В Нафтогазе рассказали о новых ценах на газ для промпотребителей с 1 июня
17:44
"Только не это": Оля Полякова намылилась в политику
17:22
Малышке Тильде уже год: Светлана Лобода впервые показала фото с младшей дочкой
17:05
У Зеленского рассказали, как Парубий и главы фракций противились открытым спискам
17:00
В Нацбанке подсчитали, во сколько Украине обойдется роспуск парламента
16:59
Руслане-46: интересные факты из жизни и достижения украинской певицы Видео
16:41
Главные новости 24 мая: ротация в Нацсовете, третий иск на указ Зеленского о роспуске Рады и саботаж Филарета
16:35
На Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом Фото
16:22
У Яценюка обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады
16:20
"Без трусов?": Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации
16:15
Рынок геоданных в Украине имеет потенциал к пятикратному росту в течение 5 лет - эксперт новости компании
16:03
Роспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского
16:00
У Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу
15:59
Украину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде Видео
15:39
Из названия партии Порошенко выкинули его фамилию
15:34
Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих Видео
15:30
Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене бывшего начальника Генштаба Заману
15:24
Начальник Генштаба ВСУ высказал свою позицию по переговорам с "Л/ДНР" Видео
15:03
Церковный скандал: Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ Видео
14:39
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных
14:25
"Очень неожиданно": Тина Кароль удивила сеть сексуальным фото в нижнем белье
14:15
Судьба ПриватБанка: Нацбанк обжаловал оба решения о незаконности национализации банка
13:57
День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий
13:45
Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром
13:19
Ротация в Нацсовете: Зеленский убрал пиарщика Порошенко и вернул Артеменко
12:50
Журналистка Соня Кошкина впервые стала мамой, Бутусов пожелал ей разбить компьютер
12:37
Запрещенный в Украине российский сервис выкупил все права на показ сериала Слуга Народа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять