"Наконец-то лифчик сняла": Анна Седокова взволновала сеть смелым фото топлес

Анна Седокова похвасталась смелым фото / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова вновь похвасталась аппетитными формами.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала снимок, на котором она запечатлена в полуобороте, одетая лишь в джинсы.

"Идеальные джинсы, как идеальный мужчина. Ты узнаешь его сразу", - подписала фото певица.

Поклонники порадовались такому откровенному снимку, и посчитали, что артистке стоит бросить карьеру певицы и стоит сниматься в порнофильмах.

"Наконец-то лифчик сняла, а вот если бы трусы…", - написал dimashpkhno.

"Мда... на такой попе любые джинсы становятся идеальными", - отметил wassya2017.

"Скоро она в порнухах будет сниматься, походу уже готовится", - считает muhammad_06_98.

Анна Седокова похвасталась попой и покрасовалась топлес / instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова "дала жару", снявшись в откровенном красном белье.