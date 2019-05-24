"Очень неожиданно": Тина Кароль удивила сеть сексуальным фото в нижнем белье

Тина Кароль вызвала жаркую реакцию фанатов откровенным фото / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль шокировала поклонников откровенным фото.

Артистка показала снимок, который вызвал бурю обсуждения и "взорвал" ее Instagram, собрал более 65 тысяч лайков и около тысячи комментариев.

Так, на смелом черно-белом фото артистка запечатлена в черном нижнем белье от Dior без макияжа, кокетливо оттягивая резинку трусов вниз.

Поклонники признались, что не ожидали такого сексуального фото, и заподозрили, что у Кароль появился возлюбленный.

"Вот это шок", - написала avtoriitet.

"Это было сейчас очень, очень неожиданно", - отметила anna_nines.

"У Каменских появился Леша, и она начала выкладывать такие фотки, а так подумать... Тина, свадьба не за горами?", - считает nakazaniyee.

Тина Кароль "взорвала" сеть фото в нижнем белье / instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль свела с ума фанатов вызывающим фото.