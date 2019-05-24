"Очень неожиданно": Тина Кароль удивила сеть сексуальным фото в нижнем белье

Певица продемонстрировала идеальную фигуру.
Украинская певица Тина Кароль шокировала поклонников откровенным фото.
Артистка показала снимок, который вызвал бурю обсуждения и "взорвал" ее Instagram, собрал более 65 тысяч лайков и около тысячи комментариев.
Так, на смелом черно-белом фото артистка запечатлена в черном нижнем белье от Dior без макияжа, кокетливо оттягивая резинку трусов вниз.
Поклонники признались, что не ожидали такого сексуального фото, и заподозрили, что у Кароль появился возлюбленный.
"Вот это шок", - написала avtoriitet.
"Это было сейчас очень, очень неожиданно", - отметила anna_nines.
"У Каменских появился Леша, и она начала выкладывать такие фотки, а так подумать... Тина, свадьба не за горами?", - считает nakazaniyee.
Ранее Тина Кароль свела с ума фанатов вызывающим фото.