"Можно шалить": Маша Ефросинина отметила день рождения пикантным фото без белья

Маша Ефросинина показала смелое фото / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 25 мая отмечает юбилей – знаменитости исполняется 40 лет.

По традиции, ведущая в свой день рождения с мужем Тимуром Хромаевым отправляется на отдых – в этот раз супруги остановились в роскошном отеле Capri Palace в Италии, где номер за сутки на двоих стоит около 20 тысяч гривен.

Свой праздничный день Ефросинина решила начать с пикантного фото – Маша позирует без макияжа на столе в нежно-розовой ночнушке от своего бренда Mashsh на голое тело.

"Ну, что ж, теперь можно шалить!", - подписала фото ведущая.

В комментариях оставляли свои поздравления звездные коллеги и друзья Маши, а подписчики и вовсе удивились, что Ефросининой исполнилось 40 лет.

"С прекрасным Рождением, Маша! Шали, восхищай, вдохновляй!", - написала Лилия Ребрик.

"Прекрасная! С днем рождения! Будь здоровая и счастивая!", - поздравила Оля Полякова.

"В смысле 40? Это точно не опечатка?", - удивилась juliadon.

"Чтобы всем так выглядеть в 40!", - пожелала sa_poli.

Маша Ефросинина покрасовалась без макияжа на отдыхе / instagram.com/mashaefrosinina

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