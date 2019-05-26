"Эти родинки на груди": Альбина Джанабаева засветила глубокое декольте

Певица покрасовалась на красной дорожке Каннского фестиваля.
Экс-солистка группы ВИА Гра, российская певица Альбина Джанабаева восхитила сеть фото с красной дорожки Каннского фестиваля. Артистка приехала на фестиваль в качестве лица платежной системы Mastercard.
На своей странице в Instagram исполнительница поделилась фото, на которых она запечатлена в роскошном красном платье с глубоким декольте, которое позволяло детально рассмотреть все родинки на груди певицы.
"Этот волшебный день завершен просмотром великолепной картины Sibyl режиссера Justine Triet", - подписала фото певица.
Поклонники признались, что не могли отвести глаз от фото, и пристально рассматривали каждую деталь.
"Ох уж эти родинки на груди", - написала rauseta.
"Изысканно и красиво", - считает nazira.kaseneva.
"Альбиночка, выглядите шикарно! Это платье - ваше на 100%!", - отметила petelka_mi_handmade.
Ранее Альбина Джанабаева рассказала о романе с Меладзе.