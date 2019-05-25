"Видно все": Настя Ивлеева "засветила" соски в полупрозрачном бюстгальтере

Настя Ивлеева показала фото в нижнем белье / instagram.com/_agentgirl_

Известная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева удивила поклонников смелым фото, которое вызвало волну обсуждения в сети.

На своей странице в социальной сети Instagram ведущая покрасовалась в трехцветном кружевном бюстгальтере, через который просвечивались соски Ивлеевой.

"Доброе, субботнее утро. Из планов: снять AgentShow, собрать чемодан, улететь в Сочи на съемки сериала! И наконец, купить журнал Glamour, обложку которого я украсила в этом месяце. Там, кстати говоря, очень хорошее, взрослое и доброе интервью. А у вас че по планам на сегодня?", - написала ведущая.

Поклонники тут же обратили внимание на такую пикантную деталь, и решили узнать у других, не померещилось ли им.

"Сосок видно", - написал hyiprostoy.

"Там сосок?", - отметил temabaryshnyjr.

"Вауу, шикарное фото", - считает elena_elmayra.

"Грудь как бы видно всю...", - написала otdyh_abkhazia.

Настя Ивлеева "засветила" на фото сосок / instagram.com/_agentgirl_

Ранее Настя Ивлеева призналась, как лишилась девственности.