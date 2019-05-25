"Видно все": Настя Ивлеева "засветила" соски в полупрозрачном бюстгальтере

Ведущая показала откровенное фото.
Известная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева удивила поклонников смелым фото, которое вызвало волну обсуждения в сети.
На своей странице в социальной сети Instagram ведущая покрасовалась в трехцветном кружевном бюстгальтере, через который просвечивались соски Ивлеевой.
"Доброе, субботнее утро. Из планов: снять AgentShow, собрать чемодан, улететь в Сочи на съемки сериала! И наконец, купить журнал Glamour, обложку которого я украсила в этом месяце. Там, кстати говоря, очень хорошее, взрослое и доброе интервью. А у вас че по планам на сегодня?", - написала ведущая.
Поклонники тут же обратили внимание на такую пикантную деталь, и решили узнать у других, не померещилось ли им.
"Сосок видно", - написал hyiprostoy.
"Там сосок?", - отметил temabaryshnyjr.
"Вауу, шикарное фото", - считает elena_elmayra.
"Грудь как бы видно всю...", - написала otdyh_abkhazia.
Ранее Настя Ивлеева призналась, как лишилась девственности.