"Вывалила свой пирог напоказ": Ольга Бузова разозлила сеть пикантными фото в бикини

Ольга Бузова показала фигуру со всех ракурсов / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, решила идти ва-банк, и показала свою фигуру с разных пикантных ракурсов.

Певица на своей странице в Instagram показала два фото, которые возмутили ее подписчиков. Так, Бузова позирует на шезлонге в фиолетовом бикини, и демонстрирует оголенные ягодицы.

"1 or 2? У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце", - подписала снимки певица.

Подписчики стали стебаться над формами Бузовой, указывая на то, что грудь у нее и вовсе отсутствует, и пристыдили за выставление, так сказать, товара напоказ.

"Это фотки с порносайта какого-то?", - написала ekaterina_1996_d.

"Неприличное фото. Стыдно смотреть", - отметила nail_maisa555.

"У тебя она не маленькая, она у тебя вообще отсутствует", - считает liza_151301.

"Вывалила свой пирог напоказ", - возмутилась marinaledyeva.

Ольга Бузова показала фигуру в бикини / instagram.com/buzova86

Именно это фото вызвало волну возмущения / instagram.com/buzova86

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