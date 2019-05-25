"Вывалила свой пирог напоказ": Ольга Бузова разозлила сеть пикантными фото в бикини

Певица получила новую порцию критики от подписчиков.
Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, решила идти ва-банк, и показала свою фигуру с разных пикантных ракурсов.
Певица на своей странице в Instagram показала два фото, которые возмутили ее подписчиков. Так, Бузова позирует на шезлонге в фиолетовом бикини, и демонстрирует оголенные ягодицы.
"1 or 2? У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце", - подписала снимки певица.
Подписчики стали стебаться над формами Бузовой, указывая на то, что грудь у нее и вовсе отсутствует, и пристыдили за выставление, так сказать, товара напоказ.
"Это фотки с порносайта какого-то?", - написала ekaterina_1996_d.
"Неприличное фото. Стыдно смотреть", - отметила nail_maisa555.
"У тебя она не маленькая, она у тебя вообще отсутствует", - считает liza_151301.
"Вывалила свой пирог напоказ", - возмутилась marinaledyeva.
Ранее Ольга Бузова станцевала с полуголыми мужчинами.