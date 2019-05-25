"Сиськи навыкат": Алина Гросу покрасовалась в платье с откровенным декольте

Алина Гросу показала ошеломляющее декольте / instagram.com/alina_grosu

23-летняя украинская певица Алина Гросу удивила поклонников одновременно скромным и сексуальным нарядом.

Певица на своей странице в Instagram показала три фото, на которых она запечатлена в черном длинном платье с вырезом до бедра и открытым сексуальным декольте, которое выгодно подчеркивало аппетитный бюст певицы.

"#выбирайгросу, греющуюся под солнышком. 1|2|3?", - поинтересовалась у фанатов Гросу.

Поклонники по-разному отреагировали на фото: одни были рады увидеть такой соблазнительный образ, другие же возмутились откровенности наряда.

"Выросли Вы красавицей. Однозначно. Лицо невероятно красивое. И фигурка. Но... сиськи навыкат не нравятся. Хорошо хоть только они", - написала antoninagnatiuk.

"Сиськи зачетные", - считает levchenko1086.

"Декольте супер, вам очень идет такой вырез", - отметила vika_zaxarchyk.

"Сиськи!", - написала irochkaromanovskaya.

Ранее стало известно, что Алина Гросу официально помолвлена.