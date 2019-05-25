"Почему соски так торчат"?: Жена украинского футболиста выставила напоказ горячее фото

Скандальная жена бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка в очередной раз разместила в социальной сети горячее фото.

Соски торчат, оголенные ноги задрала на диван, а остальное не имеет значения.

Как оказалось, это фото – ответка на то, что некто из Instagram без предупреждения удалил провокационный кадр из ресторана на Днепровской набережной Киева, который Ирина выложила ранее у себя на странице.

"Instagram удалил мою фотку, но я не сдаюсь. Всем добрый вечер ", - подписала снимок с торчащими сосками Морозюк.

И тут началось: один комментарий откровеннее другого. Пользователи сети интересуются: "А чё соски торчат?", "Змерзла?) Сосочки встали)))", "Что ты делаешь, что соски так торчат?".

А один гражданин посмелился отправить жену футболиста в публичный дом. Так и сказал: "Ирочка! Вас заждались в Публичном Доме!".

Отметим, что подобное фото – не исключение. Страничка жены футболиста завалена голыми фото, можете их посмотреть в Галерее, которую собрал Главред.

А муж Ирины, защитник киевского Динамо и сборной Украины Николай Морозюк, в начале 2019 года перешел в турецкий Ризеспорт.

Напомним, ранее Ирина Морозюк показала, как "зажигает" в кровати.