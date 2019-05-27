Сексуально и провокационно: Maruv показала жаркие фото со сьемок клипа

Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, показала сексуальные фото со сьемок клипа на песню Mon Amour, созданную с швейцарским диджеем и музыкальным продюсером Mosimann.

На фото, выложенных в Instagram певицы, она предстает в двух смелых образах: телесном комбинезоне с надписями по всему наряду с текстом песни и черном латексном костюме, полностью закрывающем все тело.

Певица не раз показывала в своих клипах тему секса и однополой любви, и на этот раз без нее не обошлось – видеоработа рассказывает о любовном треугольнике, в котором замешаны две девушки и один мужчина.

Посмотрите клип Maruv и Mosimann на песню Mon Amour:

Ранее Maruv покорила сеть смелой фотосессией.